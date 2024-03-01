Galatasaray'dan 10 numara transferi! Dünya yıldızı sene sonu geliyor

UEFA Avrupa Ligi'nden sonra Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden Galatasaray'da gözler Trendyol Süper Lig'e çevrildi. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Çalışmalarına devam eden Cimbom diğer yandan yaz transfer dönemi için hazırlıklarını da sürdürüyor. Galatasaray sezon sonunda 10 numara bölgesine yıldız bir ismi takviye etmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2024- 09:43