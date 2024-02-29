Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin VAR hakemi açıklandı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.02.2024- 12:18 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024- 12:24
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin VAR hakemi açıklandı.
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçında VAR hakemi olarak Serkan Tokat görev yapacak. Karşılaşmayı ise Arda Kardeşler yönetecek.
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