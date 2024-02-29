Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin VAR hakemi açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin VAR hakemi açıklandı.

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçında VAR hakemi olarak Serkan Tokat görev yapacak. Karşılaşmayı ise Arda Kardeşler yönetecek.