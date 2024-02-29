Galatasaray Çağdaş Faktoring 81-83 Spar Girona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray çeyrek finalde elendi!

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında Spar Girona ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 77-64 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçı da 81-83 kaybetti ve turnuvaya veda etti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.02.2024- 22:25