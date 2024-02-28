Galatasaray'daki ikinci sezonunda da rekorları alt üst eden Okan Buruk, tarihi performansıyla Avrupa'daki rakiplerini solladı. Süper Lig'de 27 maçta 23 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 72 puan toplayan ve 2,67 ortalama tutturan başarılı hoca, Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvede yer alan hocaları geride bıraktı.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan çarpıcı istatistik! Avrupa'ya damga vurdu
Trendyol Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde çıktığı 27 maçta 2.67 puan ortalaması tutturdu. 50 yaşındaki çalıştırıcı, birçok meslektaşını bu alanda geride bıraktı. İşte o istatistikler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Okan Buruk'un en yakın takipçisi, bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Xabi Alonso oldu. Almanya Ligi'nde Bayer Leverkusen'le şampiyonluğa yürüyen İspanyol teknik adam, 23 lig maçında 2,65 puan ortalaması yakaladı.
Inter'de Simone İnzaghi 2,64, Real Madrid'de Carlo Ancelotti 2,50, PSG'de Luis Enrique 2,35 ve Liverpool'da Jürgen Klopp 2,31 puan ortalamasıyla listede yer aldı.