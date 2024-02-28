Galatasaray'daki ikinci sezonunda da rekorları alt üst eden Okan Buruk, tarihi performansıyla Avrupa'daki rakiplerini solladı. Süper Lig'de 27 maçta 23 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 72 puan toplayan ve 2,67 ortalama tutturan başarılı hoca, Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvede yer alan hocaları geride bıraktı.