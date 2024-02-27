Dün akşam Sergen Hoca'nın takımı karşısında zorlanan ve güçlü bir oyun sergilemeyi bölüm bölüm başarabilen sarı-kırmızılılarda en etkili isim Kerem Aktürkoğlu'ydu. Kerem, ikinci penaltıyı kaçırdıktan sonra bir ara Torreira için sahaya sedye geldiğinde tüm statta yüzler iyice asılmıştı. Derken, Torreira ayağa kalktı, seyirci hareketlendi ve o dakikada Vinicius çıkıp sahaya Zaha sürüldü. Bitime 20 dakika kadar vardı ve açıkçası sarı-kırmızılıların farkı açma ihtimali artık daha da artmıştı ama öyle olmadı. Zaha'dan benim artık bir beklentim kalmadı. Tete gibi o da kendine oynuyor. Ziyech'se nerede hiçbir fikrim yok. Ndombele ile birlikte bu dört isim artık Galatasaray'a katkı sağlamaz diye düşünüyorum.