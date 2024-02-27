GALATASARAY HABERLERİ - MKE Ankaragücü maçı sonrası sular durulmuyor! Mauro Icardi'den sonra 2 hakem...
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından en çok konuşulan olay Mauro Icardi ile tribünler arasında yaşanan gerginlik oldu. Yaptığı hareketten sonra PFDK'ya sevk edilen Arjantinli futbolcu 1 maç ceza aldı. Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayan yıldız isim için flaş bir gerçek ortaya çıktı. Mücadelenin 2 hakemi hakkında gündem yaratan bir karar alındığı iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.02.2024- 12:52