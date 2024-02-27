Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"50 Milyon Euro'luk sponsorluk hedefimizi geçtik. Naklen yayın gelirleri çok alt seviyede kaldı. 500 milyon Dolar'dan, 80 milyon Dolar seviyesine indi. Bundan herkes şikayetçi. Yeni bir yayın ihalesine giriyoruz. Orada da rakamlar çok yüksek değil."

"Yeni seçilmiş bir TFF'nin desteklenmesini söyledim. Onların arkasında duruk ama son zamanlardaki hızlı gelişmeler, olaylar öyle bir seviyeye geldi ki, bu TFF'nin bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Avrupa'da ve Dünya'da hedeflerimiz var. Galatasaray'ın rakip kulüplerin ve Türk futbolunun hedefleri var. TFF, bizi bu hedeflere götüremez. O yüzden yapılması gereken taze kuvvet, yenilenme, yeniden yapılanma... Türk sporuna daha kıymetli hizmetler verecek yönetim gelmesi. Bunun da arkasındayız."

"VAR'DA TERDETTÜLER MEVCUT"

"VAR uygulamalarında, VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Sadece büyük takımların maçlarını söylemiyorum. Diğer kulüplerin maçlarında da büyük hatalar var. Kişisel bazı davranış biçimleri çerçevesinde, VAR'ın faydası ortadan kalkıyor. Artık yenilenmeyi düşünmemiz lazım. Bu spekülasyonlar, tartışmalar öyle bir seviyeye geldi ki, hiçbir kulüp mutlu değil. Bu tartışmaların büyük boyuta gelmesini engellemek lazım. Bunun için yenilenmeye ihtiyaç var."

ŞANLIURFA'DA YARI OFSAYT SİSTEMİ OLMAMASI

"Süper Kupa Finali'nin oynanacağı Şanlıurfa'daki sahanın Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne uygun olmadığı söyleniyor. TFF bunu görmedi mi? Bilemiyorum. Bunu TFF yetkilileri cevaplamalı. Bize nerede oynayacağımız söylenirse, gideriz. Bu sorunun muhatabı TFF."

5. YILDIZ, BAŞKAN ADAYLIĞI

"Şampiyon olmak istiyoruz. Beşinci yıldızı takmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda seçim polemiği gündemi etkilememeli. Bunu kaçamak bir cevap olarak değerlendirmeyin. Biz mermer kadar bir arada sağlam olarak bu sezonu götürmek durumundayız. Seçimin konuşulacağı tarih vardır, o zaman konuşuruz. Bu şampiyonluk yarışının etkilenmemesi lazım."

"Galatasaray birçok cephede savaşıyor. Bir koalisyona karşı savaşıyor ve yarışmayı sürdürüyor. Bunu herkes biliyor. İsim açıklamaya gerek yok. Camiamın ve bütün Galatasaraylıların bunu görmesini istiyorum. Aynı ağabeylerimizin Çanakkale'de şehit düştüğü gibi... Galatasaray Yönetimi, koalisyonla mücadele ediyor. "

"ICARDI'YE BÖYLE CEZA VERİLİR Mİ?"

"Mauro Icardi taktik çalışma yaptı. Takım buna göre hazırlandı. otobüste Icardi'nin ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Değerli basın mensubu, böyle bir şey olabilir mi? Size de soruyorum. Icardi'nin ne yaptığından ziyade, tartışılması gereken bu kadar kısa sürede ceza verilir mi? Sen tedbirsiz sevk etmişsin! Icardi öyle mi yaptı, böyle mi yaptı, montaj mı? Bunları tartışarak ana konudan uzaklaştık. Icardi'ye verilen ceza haksız. Yakın tarihte para cezaları verildi, burada Icardi'ye ceza verildi. Yedi düvele karşı mücadele ediyoruz derken, bahsettiğimiz şey bu. Kimse merak etmesin, Galatasaray bu mücadeleden galip çıkacak. Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz savaş gibi... Galatasaray camiasıyla bütünleşmek zorundadır."

"TOPLUMU GERMEK ÇOK SAKINCALI"

"Rakiplerimizin gerçek dışı söylemlerine, Galatasaray'ı yıpratma çabalarına nezaketimiz çerçevesinde cevap veriyoruz. Bu demek değil ki, bu seviyeyi sürekli süredüreceğiz! Bugün toplumu germek, birbirine düşman edici dil kullanmak son derece sakıncalı. Tamir edilmesi güç olaylar yaratacağı endişemiz var. Galatasaray'ı sevenler itidalli olmalı. Toplumu gerekecek konularda herkes itidalli olsun."

"Hacivat ile Karagöz gibi oyun sergileniyor. Perdeye her gün birisi çıkıyor, gerçek dışı konularla ilgili Galatasaray'a bir şey söylüyorlar, söylüyorlar ve aşağıya iniyorlar. Biz de benzer şeyleri söyleriz. Ancak tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın söylemleri, başkanları proje... Bu sözlerimi sürdürüyorum. Cinayet mahallini önce katil gelir. Google'a girin, bu sözlerime bakın. Google'da ananası, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın."

1997 ŞAMPİYONLUĞU!

"Galatasaray'ın bütün yaptıklarıyla, Galatasaraylılardan daha çok Fenerbahçe yönetimi ilgili. Gerek trol hesapları, gerek kendi hesaplarından bunları gündeme getirme nedenleri Kasımpaşa maçıyla ilgili gündemi değiştirmek. Bunu basın mensupları fark etmeli. Galatasaray koalisyona karşı savaşıyor. Bunun etkilerini orada gördük. Koalisyonun içinde Galatasaray haricindeki futbol bileşenlerinin birçoğu var. Yaşanan rezilliği unutturmak için Galatasaray ile ilgili konuları gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ne alakası var 1997'deki şampiyonluğun? O zaman tüm şampiyonlukları inceleyelim? O zaman neler ortaya çıkıyor. Bunun incelemesinde de Galatasaray en başarılı kulüp olarak öne çıkacaktır. İçinden cımbızlayarak 1997... 1908'de ne oldu? Böyle saçma bir şey olur mu? Herkes kendi önüne bakmalı."