Galatasaray son olarak Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir Tete daha! Premier Lig'den gelecek
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip Serge Aurier'in sözleşmesinin bitişinin ardından sağ bek mevkisine takviye için Premier Lig'de forma giyen Tete'yi gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bu mücadele sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmada golleri Kerem Demirbay, Davinson Sacnhez ve Mauro Icardi kaydetti.