Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Fildişili sağ bek Serge Aurier'in yerine daha etkili bir oyuncu baktığı ve bu doğrultuda Fulham'ın Hollandalı sağ beki Kenny Tete'yi gündemine aldığı öğrenildi.