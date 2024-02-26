Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hangi hukuka uygun bilmiyorum ama tedbirsiz olarak sevk edilen oyuncunun, maça 7 saat kala ceza alması hangi organizasyonla açıklanır, inşallah bizi aydınlatırlar. Pazar oynasaydın Icardi oynayacaktı. Kötü bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz.

Icardi oynayacak gibi hazırlandık, o oynayacakmış gibi hazırlandık ama bugün değiştirmek zorunda kaldık. Yabancı oyuncular 'Nasıl böyle bir şey olabiliyor?' diyorlar. Onlar burada böyle şeylere şahit oluyorlar.