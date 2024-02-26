Galatasaray'da Mauro Icardi isyan etti! "Ceza almak önemli değil ama..."
MKE Ankaragücü'nde yaptığı iddia edilen hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı Mauro Icardi, isyan etti. Arjantinli yıldız, Florya'da arkadaşlarına rahatsızlığını dile getirdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yendiği maçta Mauro Icardi'nin yaptığı hareket futbol gündemini meşgul etmiş, Arjantinli yıldız, kameralara yansıyan görüntüler nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.
Olağanüstü bir toplantı yapılıp, ceza verilmemesi halinde bugün Antalyaspor'a karşı forma giymesinde bir sıkıntı olmayan Icardi, kendi üzerinden gündem oluşturulmasına tepkili. Golcü futbolcunun, Florya'da arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.
CEZA ALMAK ÖNEMLİ DEĞİL AMA!
Sabah'ın haberine göre Icardi'nin konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "Ben bir şey yapmadım" derken, "Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları, benim adıma çok üzücü. Üstelik sosyal medyada bile foto montaj olduğu konuşulan görüntülerden söz ediyoruz
Ceza almak değil ama suçsuzken suçlu duruma düşürülmeye çalışılmama bir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılılarda 31 yaşındaki yıldız isim ile ilgili yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor.