Galatasaray'da Mauro Icardi isyan etti! "Ceza almak önemli değil ama..."

MKE Ankaragücü'nde yaptığı iddia edilen hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı Mauro Icardi, isyan etti. Arjantinli yıldız, Florya'da arkadaşlarına rahatsızlığını dile getirdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yendiği maçta Mauro Icardi'nin yaptığı hareket futbol gündemini meşgul etmiş, Arjantinli yıldız, kameralara yansıyan görüntüler nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.