Galatasaray'dan şaşırtan transfer! İşte yeni sezonun 1 numaralı hedefi

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Gözünü lige çeviren Cimbom, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılardan çok sürpriz bir hamle geldi. Yönetimin yeni sezondaki 1 numaralı transfer hedefi ortaya çıktı. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2024- 10:12 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024- 12:17