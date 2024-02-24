Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a karşı elenen Galatasaray rotasını lige çevirdi. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip hata yapmak istemiyor. Önünde zorlu bir Beşiktaş derbisi bulunan Cimbom'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Devre arasında kadroya dahil edilmesine karşın sakatlığı sebebiyle bir türlü forma giyemeyen Serge Aurier'den haber geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2024- 14:00