Spor yazarları Sparta Prag - Galatasaray maçını yorumladı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar zorlu rakibine 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Fotomaç Gazetesi yazarları da Sparta Prag - Galatasaray karşılaşmasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'dan Letna Stadı'nın çimlerinde çok daha güçlü bir maç başlangıcı bekliyordum. Oysa Rams Park'ta olduğu gibi Prag'da da maça baskı ile başlayan taraf, yine Sparta Prag oldu. Daha maça ısınamadan golü kalemizde gördük. Preciado'nun attığı golde başta Berkan olmak üzere Muslera'nın da büyük hatası vardı. İlk maçın kahramanı Muslera, çıkıp çıkmama kararsızlığı yaşayınca 1-0 geriye düştük.
Maçtan önce A Spor'da yaptığımız yayında 'Galatasaray'ın en zayıf karnı Berkan'ın olduğu sol kenar. Rakip buradan gol bulmaya çalışacak' demiştim. Demez olaydım! Sparta Prag, sağ kanadını çok iyi kullandı. Neredeyse bütün ataklarını Berkan'ın tarafından geliştirdiler. Okan hoca, Abdülkerim'den Berkan'a yardımcı olmasını istedi. Yine de o kanadı bir türlü kapatamadık. Ama yediğimiz gole çok çabuk reaksiyon gösterdik. Duran toptan golü de bulduk.
Mertens'in ceza sahasına yaptığı ortaya Davinson Sanchez vurdu, üst direkten dönen topu, Abdülkerim Bardakçı ağlara gönderdi. Skora denge getirdikten sonra ilk yarıda turu cebimize koyabileceğimiz gol pozisyonlarına girdik. Kerem Aktürkoğlu, Torreira, İcardi ve Barış Alper ile karşı karşıya pozisyonlarda skor üstünlüğünü ele geçiremedik. Final paslarında biraz daha becerikli olabilseydik, ilk yarıda Sparta Prag'ın fişini çekmiş olurduk. Hakem Anthony Taylor, ilk yarının sonlarında Vitik'in Barış Alper'in bileğine acımasızca bastığı pozisyonda ne kart gösterdi ne de faul düdüğünü çaldı. Yuh artık Taylor!
Galatasaray ikinci yarıya skoru koruma içgüdüsü ile değil, galibiyet golünü atma refleksi ile başladı. Doğru olan da buydu! Bu arada Kerem Aktürkoğlu, maç boyunca rakipten adeta dayak yedi. Eline, ayağına basıldı. Tekmelendi. Ama Taylor film gibi seyretti. Rakibin sert oynamasına izin verdi. Koskoca Anthony Taylor, tribün baskısından etkilendi, eyyam yaptı. Berkan Kutlu çok aksadı. Sarı kartı da vardı. 'Okan hocanın buraya bir önlem alması gerekmez mi?' dedim içimden. İlk maçta olduğu gibi Prag'da da rakibe çok kolay pozisyonlar verdik. Hem de karşı karşıya pozisyonlar bunlar! Barış Alper ve Abdülkerim'in kenar beklerine yardımcı olmaktan adeta canı çıktı! İki kişilik oynadılar. Helal olsun!
50. ile 60. dakikalar arasında çok baskı yedik. Top yapamadık. Mertens ile yakaladığımız bir pozisyonda çerçeveyi bulamadık. Oyunu kaybettiğimiz bu anlarda Okan Buruk'tan Oliveira ve Zaha hamleleri geldi. Mertens ve Kerem Aktürkoğlu kenara geldi. Sparta Prag'ın en etkili ismi Preciado idi. Sarı kartı olan Berkan'a kırmızı çıkarabilmek için her şeyi yaptı. 68'de Taylor, VAR'a gitti ve Kaan Ayhan'a kırmızı kart gösterdi. Baskı yediğimiz anlarda 10 kişi kaldık. Ah Kaan Ayhan ah! Yapma bunu!
Barış Alper sağ beke geçti. 10 kişi kaldıktan sonra çok daha fazla baskı yemeye başladık. Sahada dik durmak ve sakin olmamız gerekiyordu. Ama büyük baskı Prag'a Tuci ile golü getirdi. Yine geriye düştük. Vurdurma be Berkan! Ne yaptın böyle! Ardından Haraslin, Sparta Prag'a turu getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e, Manchester United'a sahayı dar eden Galatasaray, maalesef Prag'a teslim oldu. Çok yazık oldu çok! Böyle mi olacaktı!
LEVENT TÜZEMEN – OKAN BURUK YÜZ VERMEMELİ
Praggibi atletik bir takıma karşı eksik oynamak kolay değildi. Bardağın dolu tarafından bakarsak bu kadar yoğun maç trafiğinde Galatasaray'ın Prag'da Avrupa'ya veda etmesi üzücü de olsa makul karşılanabilir. Bardağın boş tarafına bakınca ve iki maçı da tartıya koyunca bu elenme Okan Buruk'a yazar. İlk maçta Prag takımı fazlasıyla geniş alan bulmuştu. Okan Hoca, "Rakibimizi tanıdık. Dersimize çalıştık" dedi ama Galatasaray aynı hataları yine yaptı. Temmuz'da başlayan tüm Avrupa maçları dahil Galatasaray'ın Prag'daki kadar top kaybı, pozisyon hataları, yanlış paslar kullandığını bir maç görmedim. İyi mücadele eden ve ayakta kalan Barış, Abdülkerim ve Davinson da dahil her Galatasaraylı oyuncu inanılmaz top kayıpları yaptı. Kaan Ayhan'ın yaptığı kırmızı kartlık faul tamamen ciddiyetsizlikti.
Okan Hoca oyuna doğru müdahale edemedi. Mücadeleci Kerem ile oyun aklı Mertens'i çıkarıp Zaha ile Oliveira'yı oyuna almak bir anda Galatasaray'ın dengesini bozdu. Oliveira tam hazır değil. Eğer Kerem çıkıp, Zaha girecekse girmesin. Kerem'in ölüsü bile Zaha'dan daha fazla koşar ve mücadele eder. Prag'ın attığı dördüncü gol tamamen Zaha'nın hediyesiydi. Bu yanlış iki değişiklikten sonra 10 kişi kalan Galatasaray peş peşe yaptığı pozisyon hataları ve top kayıpları sonrası tam 3 gol yedi. Uyarıyorum; Zaha, Ziyech ve Ndombele yan gelip yatacaklarsa çürük elmalar konumuna gelmesin. Sol bek Köhn'ün Avrupa'ya yazılamaması, sağ bek Aureier'in sakat gelmesi tam bir transfer hatasıdır. Köhn olsaydı çok şey fark ederdi. Avrupa artık bitti. Okan Hoca ligde ve kupada artık yoluna mücadele edecek oyuncularla devam etmeli, kendisini dev aynasında görenlere de fazla yüz vermemeli.
SERKAN KORKMAZ – KEŞKE!..
Prag'ın hırslı başlangıcı ve ilk golü bulması hiç hoş olmamıştı. Duran topla kazanılan beraberlik golünün çok gecikmemiş olması büyük şans. Abdülkerim'in golünden sonra özgüvenli bir Galatasaray vardı artık sahada. Sarı kırmızılılar için sezonun en önemli maçlarından birinde yine iki "devşirme" bek ile oynaması çok tuhaftı. Temsilcimizin kabına sığmayan üçlüsü Kerem, Mertens ve Barış biraz daha az savruk olsalar öne geçmek işten bile değildi. Savunmadan pasla çıkmamız başımıza iş açar gibi olmuştu fakat 70. dakikada Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesine kadar (VAR devreye girmekte maalesef haklıydı) maçı izleyen herkese göre turu geçmeye yakın taraf bizdik. 10 kişi kaldığımızda normal sürenin bitimine 20 dakika vardı. Eksilerek, iyi bir rakip karşısında turu hayli zora sokmuştuk.
Sparta artık sağlı sollu gelmeye başlamıştı, çok geçmeden de ikinci golü bulmayı başardılar. İlk maçta "bu maçı kazanmamız çok zor" dedikten sonra kazanmayı başarmıştık fakat bu kez durum hayli vahimdi. Beraberlik golü için tek şansımız duran top gibi görünüyordu. Ardından bireysel hatalarımızla bezeli bir gol daha attıklarında hevesimizi kursağımızda kalmıştı. Çok para harcayarak iyi takım kurulmuyor, jokerler asılların yerini tutmuyor. Hadi sol bek almadınız, eldeki iki sol bekin arkasından nasıl el salladınız? Okan hocam kusura bakmasın; dün akşam çıkardığı on bir de, taktik de çok hatalıydı. Bek oynayan iki isim (Kaan ve Berkan) keşke iki iyi bek sahadayken orta sahada görev alsalardı.