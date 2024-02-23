Okan Hoca oyuna doğru müdahale edemedi. Mücadeleci Kerem ile oyun aklı Mertens'i çıkarıp Zaha ile Oliveira'yı oyuna almak bir anda Galatasaray'ın dengesini bozdu. Oliveira tam hazır değil. Eğer Kerem çıkıp, Zaha girecekse girmesin. Kerem'in ölüsü bile Zaha'dan daha fazla koşar ve mücadele eder. Prag'ın attığı dördüncü gol tamamen Zaha'nın hediyesiydi. Bu yanlış iki değişiklikten sonra 10 kişi kalan Galatasaray peş peşe yaptığı pozisyon hataları ve top kayıpları sonrası tam 3 gol yedi. Uyarıyorum; Zaha, Ziyech ve Ndombele yan gelip yatacaklarsa çürük elmalar konumuna gelmesin. Sol bek Köhn'ün Avrupa'ya yazılamaması, sağ bek Aureier'in sakat gelmesi tam bir transfer hatasıdır. Köhn olsaydı çok şey fark ederdi. Avrupa artık bitti. Okan Hoca ligde ve kupada artık yoluna mücadele edecek oyuncularla devam etmeli, kendisini dev aynasında görenlere de fazla yüz vermemeli.