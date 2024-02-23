Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Ankaragücü maçında yaptığı "hakaret" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Icardi'nin Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMA:

Hukuk Müşavirliği'nce 23.02.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.