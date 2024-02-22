GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera gerçeği ortaya çıktı! İşte sözleşme imzalamama nedeni
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 37 yaşındaki oyuncunun henüz kontratı yenilenmemişti. Muslera'nın, Galatasaray ile sözleşme imzalamama nedeni ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 22.02.2024- 14:35