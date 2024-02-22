Teknik Direktör Okan Buruk ise Sparta Prag maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Muslera ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

"O yüzden Muslera ile ilgili ileriye dönük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın bu sene de başarılarında büyük pay sahibi. Oynadığı oyun, aldığı rol bizim için çok değerli"