Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Sparta Prag'ın konuğu olacak. Kritik karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

"Maçı kazanıp, son 16 turuna yükselmek istiyoruz. Geçtiğimiz maçı bırakıp, bu maça odaklanacağız. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz, savunmada iyi önlem alıp, hücumda çözümler bulmak istiyoruz. Süper Lig'de son 3 deplasmanda iyi bir sonuç aldık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Rakibimiz güçlü bir ekip, hücumda ve savunmada birlikte hareket ediyor. Kazanmak için sahaya çıkacağız."

"BU TAKIM BANA NASİP OLDU"

"Bu rekorlar bana nasip oldu. Tenis değil, ben tek başıma bunları başarmadım. Bu takım bana nasip oldu. Takımımızla birlikte her maçı kazanmak istiyoruz. Galatasaray takımı, her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Bu kazanma ruhu, kazanma kültürünü getiriyor. Galatasaray'ın başında kim varsa, kim alıyorsa bu rekorlar ona yazılıyor. Yöneticilerimizin, taraftarlarımızın da bunda payı var. Evimizde maçları kazandık, taraftarımızın bunda payı çok yüksek. Bu takımın başında ben olduğum için benim ismim geçiyor."

"GALATASARAY TARAFTARININ İLGİ GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUM"

"En büyük motivasyonumuz ilk maç. Rakibimiz ilk maçta iyi bir oyun ortaya koydu. Rakibimizin neler yapabileceğine dair çözüm üretiyoruz. Çok güzel bir şehir. Çok iyi oyuncular yetiştiren bir kulüp, ne kadar iyi bir takıma karşı oynayabileceğimizi biliyoruz. Avrupa'nın tam ortasındayız, Galatasaray taraftarının ilgi göstermesini bekliyorum. Güzel bir zemin ve saha var, çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızın farkındayım."

"MUSLERA İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Özellikle iki tane sakat oyuncumuz, 2-3 hafta içerisinde takımla olacaklardır. Hedefimiz Beşiktaş maçı. Kaan'ın da bu dönemde ağrıları var ama idareli olarak oynatmak istiyoruz. Fernando Muslera'nın sözleşmesi ise; taraftar da kulüp de onu çok seviyor. Sözleşmesinde bir sıkıntı olmayacak. İsteğimiz onunla devam etmek. Mart ayında ara var, o arada hem toparlanmak hem de sakat oyuncuların dönüşü var, transfer dönemi içinde bir çözüm bulabiliriz. Yapacağımız çalışmalarla tam olarak hazır olacağımızı düşünüyorum."

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"KOLAY BİR EŞLEŞME OLMAYACAĞINI BİLİYORDUK"

"Kuralar çekildikten sonra 'kolay bir eşleşme' olduğu düşünülüyordu ama öyle olmayacağını biliyorduk. İlk maçtan sonra rakibimizi daha iyi tanıdık. Etkili bir oyun oynayıp, taraftarımıza son 16 turunu hediye etmek istiyoruz."

"GALATASARAY İLE AVRUPA KUPASI KAZANMAK İSTİYORUM"

"Gerçekten çok duygusal, önemli ve etkili bir mektup oldu. Erden abiye, Ayhan abiye ve Fatih abiye teşekkür ediyorum. Benim için çok duygusal bir mektuptu. Erden abiyi arayıp teşekkür ettim. Ben Galatasaray formasıyla Avrupa Kupası kazanmak istiyorum. Hocam kazanmıştı, ben de bunu başarmak istiyorum. Önümüzde çetin bir yol var, zor maçlar olacak. Mektuba gelirsek, hayatım boyunca saklayacağım."