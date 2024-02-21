Galatasaray'dan Prag'da dev operasyon! Maç öncesi flaş transfer görüşmesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar zorlu müsabakadan iyi bir sonuç alarak son 16'ya kalmayı hedefliyor. Öte yandan kritik randevu öncesi yönetimden çok sürpriz bir hamle geldi. Galatasaraylı kurmayların, Sparta Prag mücadelesi öncesi o yıldız için transfer görüşmesi yapacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2024- 09:51