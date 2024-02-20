TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek

Sezon sonunda şampiyonluğu kazanıp gelecek yıl Devler Ligi'ne gitmeyi planlayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Devre arasında Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinícius'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip yaz transfer dönemi için görüşmelerine devam ediyor. Cimbom, hücum hattını kuvvetlendirmeyi planlıyor. İşte transfer listesine adı yazılan Brezilyalı yıldız isim... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2024- 09:49 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024- 10:39