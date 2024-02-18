Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nün konuğu oluyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Çok fazla hazırlanma şansımız yok. Taktik antrenman yapıp buraya geldik. Şampiyonluk yolundayız. Hiçbir bahanemiz yok. Kazandığımız bir Avrupa maçı vardı. Devamında hazırlanıp buraya geldik. Saha zeminini maçtan önce inceledim. 10 gün önceye göre daha yeşillenmiş ancak altı çok sert. Topun saha içerisinde akabileceğini düşünüyorum. Geçen sene burada şampiyonluğu kazanmıştık. Tekrar 3 puanı alarak şampiyonluk yolna devam etmek istiyoruz.

Abdülkerim Bardakcı'nın küçük bir ağrısı vardı. Diğer maça sakladık. Torreira'nın da ağrıları vardı. Bugün başlasaydı risk olacaktı. Oyunun devamında kullanacağız. Saha şartları ilk 11 tercihlerini değiştirebiliyor.