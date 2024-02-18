Galatasaray maçı sonrası Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na flaş gönderme!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin eski yıldızı Felipe Melo, karşılaşmanın ardından Başkent ekibinin teknik direktörü ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emre Belözoğlu'na flaş bir göndermede bulundu.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2024- 23:16
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Felipe Melo, Galatasaray forması giydiği dönemde tartışma yaşadığı Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.
İşte o paylaşım: