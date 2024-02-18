Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazandı. İşte karşılaşmanın detayları...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

Cimbom aldığı kritik galibiyetle puanını 69 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

KÖHN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman oyuncu Derrick Köhn, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Almanya İkinci Lig (Bundesliga 2) ekibi Hannover 96'dan transfer edilen Köhn, MKE Ankaragücü karşısında maça ilk 11'de başladı.

HAFİF AĞRISI OLAN TORREIRA, LİGDE BU SEZON İKİNCİ KEZ YEDEK

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez yedek kulübesinde oturdu.

Teknik direktör Okan Buruk, hafif ağrısı bulunan Uruguaylı oyuncusunu riske atmamak için ilk 11'de oynatmadı.

Sezonun ilk maçında Kayserispor deplasmanında yedek kalan Torreira, 19. haftadaki Konyaspor maçında ise sarı kart cezası nedeniyle forma giymemişti.

MKE Ankaragücü maçında da yedek kalan Uruguaylı oyuncu, ligde 7 maç sonra ilk 11'de yer almadı.

MKE ANKARAGÜCÜ LİGDE TARAFTARINA KAVUŞTU

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 5 maç sonra sahasında taraftarı önünde maça çıktı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 5 maçlık cezanın sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Eryaman Stadı'nda boş koltuk bırakmadı.

Galatasaray taraftarı da deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurdu.