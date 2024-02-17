Galatasaray MKE Ankaragücü mesaisini tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2024- 14:32