GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere yolcusu! Devler transfer yarışına girdi

Galatasaray'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi için iki İngiliz devi transfer yarışına girdi. 23 yaşındaki futbolcuyu yakından takip eden Ada kulüplerinin temsilcileri, milli futbolcu için olumlu rapor hazırladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2024- 06:40