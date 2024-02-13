G.Saray'dan bomba transfer harekatı! Devre arasında olmadı ama...

Devre arası transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Galatasaray, şampiyonluğa konsantre oldu. Sarı-kırmızılı takımda birçok gelen ve giden olurken, devre arasında gündeme gelen yıldız futbolcu için temasların devam ettiği öğrenildi. İşte o yıldız ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2024- 10:31 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024- 10:43