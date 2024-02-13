Sezon başında birbirinden önemli takviyeler yapan Galatasaray, devre arasında da bu hamlelerini sürdürdü.
G.Saray'dan bomba transfer harekatı! Devre arasında olmadı ama...
Devre arası transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Galatasaray, şampiyonluğa konsantre oldu. Sarı-kırmızılı takımda birçok gelen ve giden olurken, devre arasında gündeme gelen yıldız futbolcu için temasların devam ettiği öğrenildi. İşte o yıldız ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Berkan Kutlu'yu geri çağıran sarı-kırmızılı takım; Serge Aurier, Carlos Vinicius ve Derrick Köhn'ü de renklerine bağladı.
Cimbom'da Cedric Bakambu 5+5 milyon Euro'ya Real Betis'in yolunu tutarken; Sacha Boey ise 30+5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer oldu.