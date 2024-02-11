Galatasaray, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sezon sonu bombası! 2 yıldız oyuncu listede
Son dakika transfer haberi: Devre arası transfer döneminin sona ermesinden sonra Galatasaray yaz için hazırlıklara başladı. Sarı-kırmızılı ekip yeni sezona da bomba oyuncularla girmek istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren Cimbom 2 tane sürpriz hamle yapmayı planlıyor. Galatasaray o yıldızların peşinde. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bunun için sarı-kırmızılı ekip birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.
Buna karşında Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile liderlik mücadelesi veriyor.