Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Dries Mertens önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERTENS'İN SÖZLERİ:

Kolay bir maç olmadı. Başakşehir iyi oynuyor ve kaliteli oyuncuları var. İki gol attık, bir golümüz sayılmadı. Bulduğumuz gollerden sonra iyi bir şekilde devam ettik. Galatasaray'da oynamaktan keyif alıyorum. Buraya gelmeden önce bu kadar büyük bir kulübe geldiğimi bilmiyordum. Benimle ilgili söylenenler, kendi adıma büyük gurur.