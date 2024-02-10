Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk zorlu mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Birincisi tabii ki transfer dönemi kapandığı için mutluyum. Transfer dönemi çok zor teknik direktörler için. Birçok şey var burada. Çok şükür burayı kazasız, belasız geçtik. Düşündüğümüz takviyeleri yaptık. Transferde kimi alırsanız alın garantisi yok ama yaptığımız transferlerinin katkı sağlamasını istiyoruz. 2 tane yeni transferimiz kulübede olacak. Derrick'i oyunun devamında düşüneceğiz. Hedefimiz, kazanarak devam etmek. Bu yarış içinde doğru adımlarla ilerliyoruz. Amacımız bugün de kazanarak yola devam etmek.