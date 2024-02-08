Galatasaray'da Başakşehir mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Rams Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2024- 14:59