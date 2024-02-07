Şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Christian Eriksen bombası! Şartlı teklif sunuldu
Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar orta saha takviyesi yapmak isterken, Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen için şartlı teklif sundu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar orta saha takviyesi için fırsatların üzerine gidiyor.
Sabah'ın haberine göre; Christian Eriksen için hem oyuncu hem de Manchester United ile görüşmelere hız verildi.