Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veriyor.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan bomba hamle! Portekiz'in yıldızı geliyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde ligi şampiyon bitirmek için bomba hamleler yapmak üzere. Cimbom, Portekizli yıldızın peşinde. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip son olarak kupada Bandırmaspor ile karşılaştı.
Bu mücadeleyi Cimbom, 4-2 kazandı.