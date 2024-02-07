Son dakika spor haberi: Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn ile anlaşma sağladı.

Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip son olarak 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn ile anlaşma sağladı.

Alman oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

Bu sezon 21 maça çıkan Köhn, bu maçlarda 3 gol 6 asist yaptı.

DERRICK KÖHN KİMDİR?

Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. Futbola Bramfeld altyapısında başladı. 2013 yazında Hamburg altyapısına transfer oldu ve tüm yaş kategorilerinde forma giydi. 2017 yazında 100 bin Euro karşılığında Bayern II'ye transfer oldu. Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2020 yazında Willem II'ye imza attı. Burada da 2 yıl forma giyen Köhn, 2022 yazında 500 bin Euro'ya Hannover'in yolunu tuttu.