Ara transferde titiz bir politika yürüten Galatasaray'da gözler 10 numara takviyesine çevrildi.
Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Devre arası transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda 10 numara takviyesi yapmak isterken, aradığı ismi İngiltere'de buldu. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Cimbom'un, İngiliz ekibi Watford'da oynayan Yaser Asprilla'yı gündemine aldığı ortaya çıktı.
BURUK SICAK BAKIYOR
Galatasaray scout ekiplerinin, 20 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyla ilgili detaylı araştırma yaptığı ve bunu raporlayarak teknik ekibe sunduğu öğrenildi.