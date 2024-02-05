Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile karşılaştı.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan on numara operasyon! 70 milyon Euro değere ulaşmıştı
Son dakika spor haberi: Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bunun birçok oyuncu ile temas kuran sarı-kırmızılı ekip flaş bir transfere imza atmak istiyor. Cimbom, zamanında değeri 70 milyon Euro'ya yükselen o futbolcuyu listesine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleyi 2-0 kazandı.
Cimbom'da golleri Nelsson ve Barış Alper kaydetti.