TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan on numara operasyon! 70 milyon Euro değere ulaşmıştı

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan on numara operasyon! 70 milyon Euro değere ulaşmıştı

Son dakika spor haberi: Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bunun birçok oyuncu ile temas kuran sarı-kırmızılı ekip flaş bir transfere imza atmak istiyor. Cimbom, zamanında değeri 70 milyon Euro'ya yükselen o futbolcuyu listesine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2024- 10:10