Galatasaray'ın B Planı belli oldu! Tete giderse o gelecek

Galatasaray'ın B Planı belli oldu! Tete giderse o gelecek

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, Sacha Boey ve Cedric Bakambu ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Tete'ye de talipler olduğu bilinirken, Sambacı yıldızın gitmesi halinde transfer edilecek yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2024- 06:40