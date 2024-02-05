Kadrosunu Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile güçlendiren Galatasaray, Tete'nin ayrılması ihtimaline karşılık, B planı hazırladı ve bu yönde girişimlerini hızlandırdı.
Galatasaray'ın B Planı belli oldu! Tete giderse o gelecek
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, Sacha Boey ve Cedric Bakambu ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Tete'ye de talipler olduğu bilinirken, Sambacı yıldızın gitmesi halinde transfer edilecek yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar, Zenit ve Bahia'nın istediği Tete için 10 milyon Euro civarında teklif gelirse ayrılığa izin verecek.
HEDEF OYUNCU ARIAS
Takvim'in haberine göre; Cimbom, B planı olarak ise Fluminense'de oynayan Jhon Arias'ı düşünüyor.