TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan son hafta bombası! Eski yıldızı dönüyor

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar; Sacha Boey ve Cedric Bakambu'nun ayrılıkları sonrası Serge Aurier ve Carlos Vinicius gibi isimlerle sözleşme imzalamıştı. Cimbom'da gözler şimdi de yapılacak 3. transfere çevrildi. Uzun bir süredir arayışlarını sürdüren yönetimin ise çok sürpriz bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte Aslan'ın transferdeki yeni hedefi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2024- 10:11