Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! Transferde 2 rakip birden

Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! Transferde 2 rakip birden Ara transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Flaş ayrılıkların yaşandığı sarı-kırmızılılarda, Carlos Vinicius ve Serge Aurier kadroya dahil edildi. 10 numara bölgesini güçlendirmek isteyen Cimbom, aradığı ismi Portekiz'de bulurken; transferde 2 rakibi çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2024- 06:40









ABONE OL

Transferde atağa kalkan ve titiz bir operasyon yürüten Galatasaray, orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu takviye edebilmek için harekete geçti.

Takvim'de yer alan habere göre Cimbom'un, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen ofansif orta saha Rafa Silva'yı gelecek sezon için gözüne kestirdiği ortaya çıktı.