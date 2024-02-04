Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! Transferde 2 rakip birden
Ara transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Flaş ayrılıkların yaşandığı sarı-kırmızılılarda, Carlos Vinicius ve Serge Aurier kadroya dahil edildi. 10 numara bölgesini güçlendirmek isteyen Cimbom, aradığı ismi Portekiz'de bulurken; transferde 2 rakibi çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 04.02.2024- 06:40