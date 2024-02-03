Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor'a konuk oldu.
Galatasaray'a kadife bilek geliyor! Bu transfer çok konuşulur
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasının yanı sıra sezon sonu için de planını yapan Cimbom, dünyaca ünlü kadife bilekli o yıldızı listesine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleyi 2-0 kazandı.
Cimbom'da golleri Nelsson ile Barış Alper kaydetti.