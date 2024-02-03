Galatasaray'a kadife bilek geliyor! Bu transfer çok konuşulur

Galatasaray'a kadife bilek geliyor! Bu transfer çok konuşulur

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasının yanı sıra sezon sonu için de planını yapan Cimbom, dünyaca ünlü kadife bilekli o yıldızı listesine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2024- 09:54 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024- 10:13