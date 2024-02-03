Galatasaray'a kadife bilek geliyor!
Ahmet Çakar: Bu tür penaltılar...
3 Şubat 2024 Döviz Kuru!
Bu çorbayı içerseniz çok zor hasta olursunuz!
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldız ismi paylaşılamıyor F.Bahçe'nin yıldız ismi paylaşılamıyor 10:05
Galatasaray'a kadife bilek geliyor! Galatasaray'a kadife bilek geliyor! 09:54
Ahmet Çakar: Bu tür penaltılar... Ahmet Çakar: Bu tür penaltılar... 09:34
Hakem neden VAR'a gitmedi? Sebebini açıkladı! Hakem neden VAR'a gitmedi? Sebebini açıkladı! 09:29
"O isim standartının altında kaldı" "O isim standartının altında kaldı" 08:52
"İnanılmaz bir başarı" "İnanılmaz bir başarı" 01:27
Daha Eski
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 01:26
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! F.Bahçe'de bir ayrılık daha! 01:26
Metin Öztürk'ten sert tepki! "Hakkımızı yedirmeyiz" Metin Öztürk'ten sert tepki! "Hakkımızı yedirmeyiz" 01:26
Aslan Samsun'da kükredi! Aslan Samsun'da kükredi! 01:26
Okan Buruk'tan hakem isyanı! Okan Buruk'tan hakem isyanı! 01:26
F.Bahçe son çeyrekte kayıp! F.Bahçe son çeyrekte kayıp! 01:26
SON DAKİKA