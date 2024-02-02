TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek harekatı! Guardiola'nın öğrencisi geliyor

Devre arasında Angelino ve Sacha Boey ile yollarını ayıran Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluk yarışında zafere ulaşmak istiyor. Cimbom, Manchester Cityli oyuncuyu sol bek pozisyonuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2024- 09:48