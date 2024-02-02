Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor.
Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Cimbom'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği Fatih Karagümrüklü Levent Mercan'dan kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna katmak istediği Levent Mercan'a VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direkötörü Şota Arveladze'den onay çıkmadı.
Almanya'da dünyaya gelen Mercan, kariyerine Recklingh altyapısında başlamıştı.
Bochum, Essen, Schalke 04 formaları giyen genç defans oyuncusu, 2021 yılında Fatih Karagümrük'e kiralanmış 2022'de ise bonservisi İstanbul temsilcisi tarafından alınmıştı.