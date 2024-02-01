TRANSFER HABERİ: Dünya yıldızı yeni sezonda Galatasaray'a! Ocak derken haziranda geliyor
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom ocak ayında önemli isimleri kadrosuna katarak bu seneyi de şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Ancak geniş vadeli planlama yapan Aslan, yeni sezon için de transfer hedefini belirledi. Sarı kırmızılıların haziran ayı için dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 01.02.2024- 09:48