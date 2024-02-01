Başkan Dursun Özbek ise konuyla ilgili olarak, "Sacha Boey'nin satışıyla Türkiye'de rekor kırdık. Bu satışın mimarları var. Bu oyuncu Burak Elmas döneminde geldi, Fatih Terim zamanında yetişti. Okan hoca döneminde de performansının zirvesine çıktı"

"Dolayısıyla onlara buradan bir teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sacha Boey'nin geçen seneki şampiyonlukta büyük emeği var. Bu sene de Bayern Münih gibi çok önemli bir takıma gitti. Onunla gurur duymamız lazım"