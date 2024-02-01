Galatasaray, Nottingham Forest forması giyen 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı taraftarlar oyuncunun kim olduğunu araştırıyor. İşte Serge Aurier'in hayatı ve futbol kariyeri...

SERGE AURIER KİMDİR?

Nottingham Forest takımında sağ bekte forma giyen Serge Aurier, 24 Aralık 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1.76 cm boyunda ve 75 kilo olan Serge Aurier, sağ ayağını kullanmaktadır. Aurier'in piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

AURIER HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

31 yaşındaki yıldız isim kariyerinde Lens, Toulouse, Paris Saint-Germain, Tottenham, Villarreal ve Nottingham Forest formalarını giydi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Fildişi Sahili Milli Takımı ile 68 maçta görev alan tecrübeli sağ bek 4 kez gol sevinci yaşadı.