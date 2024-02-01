Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray 2 Şubat Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na geldi. 12 yıl sonra Samsun'a gelen Galatasaraylı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Samsun'a gelen sarı-kırmızılı futbolcular havalimanında bekleyen kas hastası 14 yaşındaki Rana Rabia Ölez'in formasını imzaladı. Daha sonra futbolcular ile teknik heyet kamp yapacakları otele hareket etti.
Galatasaray'a Samsun’da meşaleli karşılama!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maç için Samsun'a ulaştı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 01.02.2024- 19:47