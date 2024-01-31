GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'in yerine gelecekti! Fransız devi araya girdi

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey'in ayrılması ile sağ bek bölgesine transfer yapmak için kolları sıvadı. Cimbom'un yakından ilgilendiği yıldız isme Fransız devi talip oldu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)