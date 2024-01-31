GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Barış Alper Yılmaz bombası!

Galatasaray'da son 1.5 sezondur yakalanan başarı sonrası birçok futbolcuya teklif yağmaya devam ediyor. Sacha Boey'i 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e satarak rekor kıran Cimbom'da, flaş bir gelişme daha yaşandı. İngiliz devi Manchester United'ın, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2024- 15:53