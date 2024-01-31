Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Galatasaray'da, transferde gaza basıldı.
Flaş transfer iddiası! "Galatasaray'a gitmek istemedi"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa'da listelerin verilmesine sayılı günler kala Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda öncelik sağ ve sol bek mevkisine verilirken, flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Bir yandan oynanacak Yılport Samsunspor maçına hazırlanan sarı-kırmızılılarda, öte yandan takviyeler konusunda çalışmalar sürüyor.
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