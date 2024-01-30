TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk yıldız! Perşembeye kadar imza atacak
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sacha Boey'nin satışının ardından dev bir geliri kasasına koyan Cimbom, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala gaza bastı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, 15 milyon Euro'luk o yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı. Transferde imzaların perşembe akşamına kadar atılacağı öğrenildi. İşte o futbolcu ve ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 30.01.2024- 09:41 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024- 09:43