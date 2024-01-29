TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız imzaya gidiyor! Uçak rezervasyonu yapıldı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılarda birçok futbolcuya teklif yağmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Cimbom'un ocak ayında göndermeyi planladığı o isimle ilgili bomba bir haber geldi. Aslan'da o yıldızın ayrılığı için uçak rezervasyonu yapıldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)