İngilizler transferi duyurdu! İşte Galatasaray'ın yıldız isim için ödeyeceği rakam

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Fransız futbolcu Sacha Boey takımdan ayrıldı. Cimbom, 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e imza atan yıldız oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip için flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz gazeteci, Arsenal'in yıldız ismi için transfer müjdesini verdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)