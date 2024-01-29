GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor! Sacha Boey'in yerine gelecek

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor! Sacha Boey'in yerine gelecek

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sacha Boey'in takımdan ayrılmasıyla birlikte sağ bek bölgesi için harekete geçti. Yıldız oyuncunun Bayern Münih'e gitmesiyle yeni bir takviye yapacak olan sarı-kırmızılı ekip rotasını İspanya'ya çevirdi. Cimbom, tecrübeli futbolcu için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2024- 10:21