GALATASARAY HABERLERİ | Fernando Muslera'dan beklenmedik karar! Sezon sonunda...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Eski oyuncusu Berkan Kutlu'yu kadroya katarak transferde ilk adımı başlatan sarı-kırmızılılarda geleceği merak konusu olan Fernando Muslera ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmes bitecek olan Uruguaylı kaleci kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2024- 06:40